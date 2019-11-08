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08.11.19 12:16
Мутко: Тыва, ЕАО и Ставрополье отстают по программе расселения аварийного жилья
"Среди отстающих регионов по программе переселения граждан из аварийного жилья - Тыва, Еврейская автономная область, Ставропольский край", - сказал Мутко на заседании проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда".
Он также отметил 100% выполнение программы в Курской, Ростовской и Челябинской областях, а также в Краснодарском и Пермском краях.
Как следует из отчета Минстроя России, нерасселенным по старой программе остается 88,2 тыс. кв.м аварийного жилья, где проживают более 6 тыс. человек.
Аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года, остается в восьми регионах страны - Московской и Кировской областях, Тыве, Башкирии, Крыму и Севастополе, Забайкалье и Приморском крае. Завершить программу в этих субъектах планируется до конца 2020 года.
В свою очередь замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил, что самыми отстающими регионами по вводу жилья в России с точки зрения сокращения темпов строительства являются Кировская, Томская, Ленинградская и Самарская области.
"Большое снижение объемов ввода жилья отмечается в Калужской (19,1%), Московской (8,7%), Орловской и Тульской областях. В Северо-Западном округе ввод упал в Республике Коми, Архангельской и Ленинградской областях, Ненецком автономном округе и Петербурге", - заявил Стасишин на заседании комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда".
По его словам, "в Южном округе строительство жилья сократилось в Астраханской области, в Северо-Кавказском округе - в Дагестане, в Приволжском округе - в Республике Мари Эл, Кировской, Самарской и Саратовской области". "В Сибирском федеральном округе падение жилья показали Республика Алтай (35%) и Томская область (25%). Наконец, на Дальнем Востоке жилья стали строить меньше в Сахе-Якутии (на 25%), Камчатском крае (на 39,8%) и Приморском края (на 9,6%). Если подводить итоги, то в общем объеме по всей стране мы видим прирост, но это задел прошлых лет и возможность, которая была дана постановлением правительства о переходе на проектное финансирование и в "старых правилах" привлечения средств дольщиков", - отметил Стасишин.
Он добавил, что 90% ввода многоквартирных домов в России приходится на 15 крупных регионов.
"Основная проблема - это сети, а если смотреть на агломерации - большой вывод проектов на рынок и большое количество построенных метров в прошлые 4-5 лет", - пояснил замминистра.
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