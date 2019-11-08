Температура воздуха в Крыму превысила норму на 10 градусов

08.11.19 12:07

© РИА Новости. Евгений Филиппов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Теплая для ноября погода установилась в Крыму, превысив среднесуточную норму на 8-10 градусов, сообщила в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" руководитель регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Средние температуры воздуха за сутки превышают многолетние данные на 8-10 градусов. Это очень теплая погода", - сказала она.

При этом Любецкая уточнила, что рекордов, то есть превышения абсолютных экстремумов за всю историю наблюдений, не зафиксировано. Например, так же тепло было в 2010 году - до 25-27 градусов тепла.

Теплая погода продержится в Крыму как минимум до следующих выходных. Крымские синоптики прогнозируют до 20-25 градусов днем и 8-18 градусов ночью в зависимости от облачности.