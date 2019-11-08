До плюс 8 потеплеет в Петербурге на выходных

08.11.19 12:32

© РИА Новости. Алексей Даничев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Плюсовая температура и небольшие осадки ожидают Санкт-Петербург и Ленинградскую область на наступившей неделе.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона в пятницу, в субботу по области ночью температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - от нуля до плюс 5 градусов. В воскресенье ночью - от нуля до плюс 5 градусов, днем - плюс 4-9 градусов.

В Петербурге в ночь на субботу будет минус 1 - плюс 1 градус, днем - плюс 3-5 градусов. В воскресенье ночью в городе будет плюс 2-4 градуса, днем - плюс 6-8 градусов.

В городе и области ожидается облачная погода с небольшими осадками, в воскресенье синоптики прогнозируют умеренные осадки. Местами ожидается туман и гололед.