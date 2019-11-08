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08.11.19 12:32
До плюс 8 потеплеет в Петербурге на выходных
Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона в пятницу, в субботу по области ночью температура составит от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - от нуля до плюс 5 градусов. В воскресенье ночью - от нуля до плюс 5 градусов, днем - плюс 4-9 градусов.
В Петербурге в ночь на субботу будет минус 1 - плюс 1 градус, днем - плюс 3-5 градусов. В воскресенье ночью в городе будет плюс 2-4 градуса, днем - плюс 6-8 градусов.
В городе и области ожидается облачная погода с небольшими осадками, в воскресенье синоптики прогнозируют умеренные осадки. Местами ожидается туман и гололед.
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