Калининградский аэропорт "Храброво" возобновил работу в штатном режиме

08.11.19 12:43

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Калининградский аэропорт "Храброво" возобновил прием и отправку самолётов, сообщили "Интерфаксу" в аэрокомплексе.

"Метеоусловия в аэропорту "Храброво" нормализовались. Туман рассеялся. Мы возобновили работу в штатном режиме. Все самолеты, задержанные ранее в аэропортах вылета, уже следуют в Калининград", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, утром в пятницу "Храброво" не мог принимать и отправлять самолеты из-за сильного тумана. Были задержаны рейсы на Москву, Санкт-Петербург и Минск.