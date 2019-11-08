В Вологодской области восстановили электроснабжение всех населенных пунктов

08.11.19 13:12

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

8 ноября. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области восстановлено электроснабжение всех отключенных из-за аварий на ЛЭП населенных пунктов, сообщил губернатор Олег Кувшинников на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в региональном правительстве в пятницу.

"По данным на 10 утра подключены к системе электроснабжения все критически важные объекты - котельные и водоканалы, все социально значимые объекты - детские дома, детские сады, школы, ЦРБ и ФАПы. И на 10 утра подключены все населенные пункты к стационарному электроснабжению. Задача, которая ставилась перед энергетическим комплексом региона, выполнена в полном объеме", - отметил Кувшинников.

По словам губернатора, локальные работы по подключению конкретных домовладений к источникам электроснабжения в населенных пунктах в настоящий момент продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области из-за технологических нарушений, вызванных непогодой, без электричества остались 586 населенных пунктов, в которых проживают 28,5 тыс. человек, были отключены 37 социально значимых объектов. К вечеру среды было восстановлено энергоснабжение 11 тыс. потребителей.