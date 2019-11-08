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08.11.19 13:13
Дед Мороз из Великого Устюга возглавит шествие волшебников в Рыбинске
Шествие возглавит Дед Мороз из Великого Устюга. Он поздравит горожан и гостей Рыбинска и зажжет огни на главной городской елке.
Деды Морозы соберутся на площади им. П.Ф.Дерунова и двинутся в старый центр города. Основными площадками новогоднего праздника станут Красная площадь и улица Стоялая.
Гостей и участников праздника пригласят на гастрономический фестиваль, легкоатлетический новогодний пробег, а также на веселые забеги в валенках и старты новогодних персонажей.
Кроме того, будут работать "Театральный дворик" и выставка Дедов Морозов - "Новогодние истории". Она посвящена истории возникновения и празднования Нового года в России с его рождения, 1700 года.
"Экспонатами для выставки поделились несколько рыбинских коллекционеров, которые многие годы собирали артефакты, активное участие в создании приняли жители Рыбинска, подарившие большое количество старинных ёлочных игрушек и праздничных предметов старины. Но центральным персонажем выставки является Дед Мороз", - приводятся в сообщении слова руководителя "Дома рукоделия" Юлии Пановой.
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