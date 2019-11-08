Автодорогу к трем деревням размыло дождями на севере Нижегородской области

08.11.19 13:47

© РИА Новости. Сергей Беляков

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Сильный дождь повредил автодорогу в Шахунском районе Нижегородской области.

"В результате выпадения обильного количества осадков в виде дождя произошел размыв дорожного полотна автодороги местного значения "Шахунья - Отлом" рядом с деревней Большие Кулики. Нарушено автомобильное сообщение с тремя населенными пунктами", - сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ в пятницу.

Жизнеобеспечение деревень не нарушено, до них можно доехать в объезд по грунтовой дороге.

В администрации Шахунского района сообщили, что из-за резкого подъема воды повреждены проложенные под дорогой водопропускные трубы. Движение транспорта, в том числе пассажирских автобусов и школьного автобуса, организовано в объезд по дорогам с твердым покрытием.

По информации Главного управления автомобильных дорог региона, на месте ведутся контраварийные работы.

"Предварительно принято решение обустроить временный проезд рядом с поврежденной дорогой с использованием бетонных плит, так как сама дорога требует капитального ремонта с подготовкой проектной документации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что накануне в рабочем поселке Вахтан в черте города Шахунья Нижегородской области оказались подтоплены дворы двух жилых домов, в которых проживает четыре человека. Подтопление произошло в связи с сильными осадками и повышением уровня воды в реке Вахтан.