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08.11.19 13:54

Стоимость платного моста через Калининградский залив выросла до 44 млрд рублей

© РИА Новости. Игорь Зарембо
8 ноября. Interfax-Russia.ru - Стоимость строительства платного моста через Калининградский залив в настоящее время оценивается в 44 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной Думы.

"О повышении стоимость строительства моста через Калининградский залив на 25,7% сообщил в пятницу на заседании Думы региональный министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков. На сегодня проект оценивается в 44 млрд рублей, в то время как ранее звучала иная цифра - 35 млрд рублей", - сообщили в парламенте.

По словам министра, разработка проектной документации моста должна быть начата в 2020 году. На эти цели в проекте областного бюджета предусмотрены расходы в размере 261 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель совета директоров группы "ВИС" Игорь Снегуров и губернатор области Антон Алиханов подписали концессионное соглашение о строительстве моста через Калининградский залив. Проект будет реализовывать "Десятая концессионная компания", входящая в группу "ВИС".

Тогда говорилось, что на проектирование и строительство моста отводится 5 лет и 3 месяца. Стадия эксплуатации созданного объекта - 23 года. Предварительная стоимость проектирования и строительства оценивается в сумму около 35 млрд рублей в ценах IV квартала 2018 года.

"Итоговая сметная стоимость будет уточнена по итогам прохождения государственной экспертизы проектной документации и экспертизы достоверности определения сметной стоимости с пересчетом в цены соответствующих лет создания объекта. Группа "ВИС" инвестирует в проект около 15 млрд рублей собственных и заёмных средств. Оставшуюся часть предполагается привлечь в виде бюджетного финансирования", - сообщала группа "ВИС".

Новый мостовой переход соединит посёлки Космодемьянского и Шоссейный. Общая протяжённость дорожной инфраструктуры, включая мостовой переход через реку Преголя, подходы, путепроводы и развязки составит около 8 км. Скоростная четырёхполосная дорога станет частью кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны.

Для снижения нагрузки на региональный бюджет проект предусматривает сбор платы за проезд, размер которой устанавливается правительством Калининградской области.

Группа "ВИС" - российский инфраструктурный холдинг. Операционную деятельность ведёт с 2000 года. В состав входят инвестиционные, специальные проектные, строительные, инжиниринговые и сервисные компании. В стадии практической реализации находятся проекты: строительство автомагистрали "Обход Хабаровска", автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске, скоростной автомагистрали в Московской области, перинатального центра в Сургуте, 12 объектов социальной инфраструктуры в Якутии, моста через Калининградский залив. Общий портфель контрактов сформирован до 2047 г.

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