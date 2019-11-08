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08.11.19 13:54
Стоимость платного моста через Калининградский залив выросла до 44 млрд рублей
"О повышении стоимость строительства моста через Калининградский залив на 25,7% сообщил в пятницу на заседании Думы региональный министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков. На сегодня проект оценивается в 44 млрд рублей, в то время как ранее звучала иная цифра - 35 млрд рублей", - сообщили в парламенте.
По словам министра, разработка проектной документации моста должна быть начата в 2020 году. На эти цели в проекте областного бюджета предусмотрены расходы в размере 261 млн рублей.
Как сообщалось ранее, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель совета директоров группы "ВИС" Игорь Снегуров и губернатор области Антон Алиханов подписали концессионное соглашение о строительстве моста через Калининградский залив. Проект будет реализовывать "Десятая концессионная компания", входящая в группу "ВИС".
Тогда говорилось, что на проектирование и строительство моста отводится 5 лет и 3 месяца. Стадия эксплуатации созданного объекта - 23 года. Предварительная стоимость проектирования и строительства оценивается в сумму около 35 млрд рублей в ценах IV квартала 2018 года.
"Итоговая сметная стоимость будет уточнена по итогам прохождения государственной экспертизы проектной документации и экспертизы достоверности определения сметной стоимости с пересчетом в цены соответствующих лет создания объекта. Группа "ВИС" инвестирует в проект около 15 млрд рублей собственных и заёмных средств. Оставшуюся часть предполагается привлечь в виде бюджетного финансирования", - сообщала группа "ВИС".
Новый мостовой переход соединит посёлки Космодемьянского и Шоссейный. Общая протяжённость дорожной инфраструктуры, включая мостовой переход через реку Преголя, подходы, путепроводы и развязки составит около 8 км. Скоростная четырёхполосная дорога станет частью кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны.
Для снижения нагрузки на региональный бюджет проект предусматривает сбор платы за проезд, размер которой устанавливается правительством Калининградской области.
Группа "ВИС" - российский инфраструктурный холдинг. Операционную деятельность ведёт с 2000 года. В состав входят инвестиционные, специальные проектные, строительные, инжиниринговые и сервисные компании. В стадии практической реализации находятся проекты: строительство автомагистрали "Обход Хабаровска", автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске, скоростной автомагистрали в Московской области, перинатального центра в Сургуте, 12 объектов социальной инфраструктуры в Якутии, моста через Калининградский залив. Общий портфель контрактов сформирован до 2047 г.
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