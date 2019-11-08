Памятник погибшим при исполнении сотрудникам Росгвардии открыли в Рязани

08.11.19 14:30

Фото с сайта администрации г. Рязани

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Торжественное открытие памятника сотрудникам Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, состоялось в пятницу в Парке железнодорожников в Рязани, сообщил корреспондент "Интерфакса".

В церемонии приняли участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Николай Любимов, генералы и офицеры Центрального округа войск национальной гвардии РФ, руководители силовых структур региона и органов местной власти, члены семей погибших военнослужащих и сотрудников, представители городской общественности.

Автор памятника - заслуженный художник РФ Александр Рожников. Архитектурно-скульптурная композиция представляет собой 11-метровую гранитную стелу, в верхней части которой размещены силуэты четырех бронзовых журавлей как символа памяти о погибших. На гранитном постаменте установлены три 2,5 метровые бронзовые фигуры воинов разных поколений - стрельца, воина времен правления Александра II и сотрудника Росгвардии, который держит на руках девочку.

Инициатива установки памятника принадлежит ветеранам ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Рязанской области. Средства на установке памятника собрали сотрудники Росгвардии.

"Это памятник всем, кто ценой жизни отстаивал закон и порядок в нашей стране, кто с честью исполнил свой долг. Данный памятник, помимо его художественных достоинств, наполнен глубоким внутренним содержанием. Этот монумент - символ единения всех органов правопорядка и безопасности", - подчеркнул в ходе церемонии Виктор Золотов.