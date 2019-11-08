Старт продаж: открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым
  
Дал "порулить": СКР выясняет, как девушка пилота оказалась за штурвалом Ан-24
   
Объединяя усилия: Тихоокеанский медкластер создадут на Сахалине
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
08.11.19 14:30

Памятник погибшим при исполнении сотрудникам Росгвардии открыли в Рязани

Фото с сайта администрации г. Рязани
8 ноября. Interfax-Russia.ru - Торжественное открытие памятника сотрудникам Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, состоялось в пятницу в Парке железнодорожников в Рязани, сообщил корреспондент "Интерфакса".

В церемонии приняли участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Николай Любимов, генералы и офицеры Центрального округа войск национальной гвардии РФ, руководители силовых структур региона и органов местной власти, члены семей погибших военнослужащих и сотрудников, представители городской общественности.

Автор памятника - заслуженный художник РФ Александр Рожников. Архитектурно-скульптурная композиция представляет собой 11-метровую гранитную стелу, в верхней части которой размещены силуэты четырех бронзовых журавлей как символа памяти о погибших. На гранитном постаменте установлены три 2,5 метровые бронзовые фигуры воинов разных поколений - стрельца, воина времен правления Александра II и сотрудника Росгвардии, который держит на руках девочку.

Инициатива установки памятника принадлежит ветеранам ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Рязанской области. Средства на установке памятника собрали сотрудники Росгвардии.

"Это памятник всем, кто ценой жизни отстаивал закон и порядок в нашей стране, кто с честью исполнил свой долг. Данный памятник, помимо его художественных достоинств, наполнен глубоким внутренним содержанием. Этот монумент - символ единения всех органов правопорядка и безопасности", - подчеркнул в ходе церемонии Виктор Золотов.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.11.19 16:32
Собянин: на МЦД будут курсировать самые современные поезда "Иволга"
.
  08.11.19 16:28
МЦД-1 свяжет "Москва-Сити" с крупнейшими научными кластерами
.
  08.11.19 13:30
Минкомсвязи сохранит вещание из "Останкино", несмотря на неплатежи клиентов
.
  08.11.19 10:04
Сквер Победы в Зябликово благоустроят в 2020 году
.
  08.11.19 09:07
Вопрос совместного использования Андроникова монастыря РПЦ и музеем Рублева остается актуальным
.
  07.11.19 14:56
Приставы взыскивают с Ярмольника более 800 тыс. руб. за ДТП с машиной ФСО
.
  07.11.19 14:08
Гидрометцентр пообещал москвичам теплые выходные
.
  07.11.19 13:19
Проекты шести новых кварталов реновации представят в Москве
.
  07.11.19 12:10
Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
.
  07.11.19 11:15
Собянин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной парада на Красной площади


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket