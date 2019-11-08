Аэродром Нойтиф на Балтийской косе не признают объектом культурного наследия

08.11.19 14:44

Фото с сайта администрации Калининградской области

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Бывший военный аэродром на Балтийской косе не получит статуса объекта культурного наследия, сообщил руководитель региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов на заседании совета по культуре Общественной палаты Калининградской области в пятницу.

"Предложение общественности о присвоении статуса объекта культурного наследия аэродрому Нойтиф отклонено. После консультаций с силовыми структурами, выяснилось, что это стратегический объект. У министерства обороны есть на него свои планы по дальнейшему развитию. Дальше подробности не буду объяснять", - сказал Маслов.

В свою очередь директор музейного комплекса "Старый Люнет" на Балтийской косе Валерия Надымова отметила, что старые, еще немецкие ангары для самолетов, представляющие интерес для туристов, новый собственник может разобрать. И статус объекта культурного наследия должен был исключить эту возможность.

Как сообщалось, немецкий аэродром "Нойтиф" был построен в 1939 году для базирования гидросамолётов и самолётов с колёсным шасси. После окончания Второй Мировой войны он практически целым стал использоваться авиацией Балтийского флота для базирования гидросамолетов. В 1995 году воинская часть была расформирована, аэродром заброшен. Его объекты постепенно разрушаются и растаскиваются населением. Часть капитальные строений, в частности ангары для самолетов, были проданы частному лицу.

При этом военные неоднократно говорили, что намерены вернуться на этот аэродром. Так, в начале 2012 года тогда еще командующий Балтфлотом вице-адмирал Виктор Чирков заявлял о принятом решении возродить противолодочную авиацию флота, вооружив ее самолетами Бе-200 с местом базирования на Балтийской косе.

Летом 2014 года начальник Балтийского гидротехнического строительного управления 4-го Главного управления Спецстроя России (БГСУ) Артем Докукин сообщил "Интерфаксу", что "наши специалисты приступили к составлению технического задания на проектирование комплекса работ, направленных на восстановление гидроаэродрома БФ, расположенного на Балтийской косе. Уже выполняются инженерно-геологические изыскания и обследования существующих и не разрушенных конструкций, которые ранее использовались авиаторами".

По его словам, в ходе восстановительных работ предстоит провести капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, оборудовав их системой подогрева. Требуется очистка и капитальный ремонт дна гидрогавани, обустройство летнего бассейна и оборудования гидроспуска. Так же предстоят и другие работы по инженерному обеспечению аэродрома.