Самолет Ан-2 аварийно сел на Кубани

08.11.19 15:18

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Брюховецком районе Краснодарского края, информация о пострадавших уточняется, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Сообщение об аварийной посадке в районе станицы Переясловская поступило днем в пятницу. На место выехали оперативные службы, однако не смогли сразу добраться до самолета, так как он сел на противоположном берегу лимана. Пока не известно о пострадавших и погибших", - сказал собеседник агентства.

По его данным, спасательные службы ждут прибытия катера, чтобы добраться до самолета, при визуальном осмотре Ан-2 с другого берега повреждений у самолета не обнаружено.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу информацию об инциденте с самолетом подтвердили, отметив, что "обстоятельства произошедшего уточняются".

Пилот самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку, травм не получил, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"В момент инцидента в самолете находился только пилот, он не пострадал. Разрушений на земле нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время по факту аварийной посадки легкомоторного самолета проводится доследственная проверка, на место выехали специалисты ведомства.