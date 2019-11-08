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08.11.19 15:18
Самолет Ан-2 аварийно сел на Кубани
"Сообщение об аварийной посадке в районе станицы Переясловская поступило днем в пятницу. На место выехали оперативные службы, однако не смогли сразу добраться до самолета, так как он сел на противоположном берегу лимана. Пока не известно о пострадавших и погибших", - сказал собеседник агентства.
По его данным, спасательные службы ждут прибытия катера, чтобы добраться до самолета, при визуальном осмотре Ан-2 с другого берега повреждений у самолета не обнаружено.
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу информацию об инциденте с самолетом подтвердили, отметив, что "обстоятельства произошедшего уточняются".
Пилот самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку, травм не получил, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
"В момент инцидента в самолете находился только пилот, он не пострадал. Разрушений на земле нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время по факту аварийной посадки легкомоторного самолета проводится доследственная проверка, на место выехали специалисты ведомства.
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