В Калининградской области сократят время продажи алкоголя

08.11.19 15:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области на 2 часа сокращено время продажи спиртного в торговых сетях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной Думы.

"Депутаты облдумы на заседании в пятницу приняли поправки в закон о продаже алкоголя, инициированные областной прокуратурой. Изменения сокращают время продажи алкоголя в торговых сетях на 2 часа. Теперь спиртное будет продаваться с 11 до 21 часа. До этого алкоголь можно было купить с 10 до 22 часов", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, купить спиртное нельзя будет в Международный день защиты детей - 1 июня, День молодежи - 27 июня, День знаний - 1 сентября, Всероссийский день трезвости -11 сентября.

Поправки в закон приняты сразу в первом и втором чтениях, "за" проголосовали 27 депутатов, четверо воздержались. Закон вступит в силу после его подписания губернатором.

Как сообщили "Интерфаксу" в одной из крупных торговых сетей региона, отрицательное заключение на проект поправок ранее высказали в Калининградской торгово-промышленной палате, Союзе промышленников и предпринимателей, областном Министерстве экономического развития, промышленности и торговли, а также уполномоченный по правам предпринимателей Калининградской области.