Медики опровергают сообщение о смерти одного из раненых в результате стрельбы в Забайкалье

08.11.19 15:33

© РИА Новости. Григорий Сысоев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Один из раненых в результате стрельбы в Забайкалье, устроенной рядовым Рамилем Шамсутдиновым, все еще находится в тяжелом состоянии, он по-прежнему в реанимации военного госпиталя им. Бурденко в Москве, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в этом медучреждении.

"К сожалению, никаких прогнозов пока нет, его состояние крайне тяжелое, он по-прежнему находится в реанимационном отделении госпиталя", - сказал собеседник агентства.

Эту информацию также сообщила агентству "Интерфакс-Урал" глава Сорочкинского сельского поселения Аромашевского района Тюменской области Валентина Пацина.

"По словам его отца, вчера Женю (Евгения Графова - ИФ) готовили к четвертой операции, состояние у него тяжелое", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что в Москве в госпитале находятся мать и сестра раненого.

В пятницу ряд СМИ распространили сообщение о том, что выживший в ходе расстрела, устроенного рядовым Шамсутдиновым в одной из частей в Забайкалье, скончался в Москве.

Графова призвали на службу минувшим летом из села Сорочкино Аромашевского района Тюменской области. После полученного в результате стрельбы в воинской части ранения его госпитализировали в Москву.

25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье. Устроивший стрельбу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.