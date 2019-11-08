Замерзающая без отопления оранжерея Таврического сада не может найти собственника аварийной трубым

08.11.19 15:54

Фото со страницы оранжереи Таврического сада в соцсети

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Администрация оранжереи Таврического сада не может выяснить, кто является собственником аварийной трубы, из-за прорыва которой помещение осталось без отопления.

"Труба находится на заброшенной территории рядом со зданием на Потемкинской улице, дом 2 литера А. Оттуда к нам поступает тепло. В ЖКС №3 Центрального района, в ГУЖА ("Жилищное агентство") нам сказали, что труба не их. Это бесхозная труба. Мы вызвали аварийную бригаду АО "Теплосеть Санкт-Петербург", они перекрыли отопление, но ремонтировать не стали", - сообщили "Интерфаксу" в оранжерее.

Собеседник добавил, что аналогичная ситуация с той же трубой происходила некоторое время назад, тогда, после трех недель безуспешного поиска ответственной за нее компании, ремонт провела АО "Теплосеть Санкт-Петербург".

В "Теплосети" "Интерфаксу" сообщили, что в прошлый раз после освещения ситуации в СМИ компания по своей инициативе бесплатно отремонтировала трубу.

"Этот участок был раньше у банка "Санкт-Петербург", после переезда банка его никому не передали, и его ремонтом кто-то должен заниматься на добровольных началах. Требуется бригада, материалы", - сказал собеседник.

Как сообщалось, оранжерея Таврического сада со среды работает без отопления. Как отмечают в саду, коллекция растений находится под угрозой.

Оранжерея Таврического сада спроектирована английским мастером садоводства Уильямом Гульдом по личному распоряжению императрицы Екатерины Великой и является одной из доминант дворцово-паркового ансамбля Таврического сада и памятником архитектуры регионального значения.

Дополнительную известность оранжерея приобрела благодаря кино: здесь снимали эпизоды более двадцати пяти картин, среди которых "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Господин оформитель" и "Мушкетёры 20 лет спустя".