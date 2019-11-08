Дал "порулить": СКР выясняет, как девушка пилота оказалась за штурвалом Ан-24
  
Объединяя усилия: Тихоокеанский медкластер создадут на Сахалине
   
Новые претензии: "Нафтогаз" повысил требования к "Газпрому" до более $12 млрд
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
08.11.19 15:54

Замерзающая без отопления оранжерея Таврического сада не может найти собственника аварийной трубым

Фото со страницы оранжереи Таврического сада в соцсети
8 ноября. Interfax-Russia.ru - Администрация оранжереи Таврического сада не может выяснить, кто является собственником аварийной трубы, из-за прорыва которой помещение осталось без отопления.

"Труба находится на заброшенной территории рядом со зданием на Потемкинской улице, дом 2 литера А. Оттуда к нам поступает тепло. В ЖКС №3 Центрального района, в ГУЖА ("Жилищное агентство") нам сказали, что труба не их. Это бесхозная труба. Мы вызвали аварийную бригаду АО "Теплосеть Санкт-Петербург", они перекрыли отопление, но ремонтировать не стали", - сообщили "Интерфаксу" в оранжерее.

Собеседник добавил, что аналогичная ситуация с той же трубой происходила некоторое время назад, тогда, после трех недель безуспешного поиска ответственной за нее компании, ремонт провела АО "Теплосеть Санкт-Петербург".

В "Теплосети" "Интерфаксу" сообщили, что в прошлый раз после освещения ситуации в СМИ компания по своей инициативе бесплатно отремонтировала трубу.

"Этот участок был раньше у банка "Санкт-Петербург", после переезда банка его никому не передали, и его ремонтом кто-то должен заниматься на добровольных началах. Требуется бригада, материалы", - сказал собеседник.

Как сообщалось, оранжерея Таврического сада со среды работает без отопления. Как отмечают в саду, коллекция растений находится под угрозой.

Оранжерея Таврического сада спроектирована английским мастером садоводства Уильямом Гульдом по личному распоряжению императрицы Екатерины Великой и является одной из доминант дворцово-паркового ансамбля Таврического сада и памятником архитектуры регионального значения.

Дополнительную известность оранжерея приобрела благодаря кино: здесь снимали эпизоды более двадцати пяти картин, среди которых "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Господин оформитель" и "Мушкетёры 20 лет спустя".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.11.19 16:32
Собянин: на МЦД будут курсировать самые современные поезда "Иволга"
.
  08.11.19 16:28
МЦД-1 свяжет "Москва-Сити" с крупнейшими научными кластерами
.
  08.11.19 13:30
Минкомсвязи сохранит вещание из "Останкино", несмотря на неплатежи клиентов
.
  08.11.19 10:04
Сквер Победы в Зябликово благоустроят в 2020 году
.
  08.11.19 09:07
Вопрос совместного использования Андроникова монастыря РПЦ и музеем Рублева остается актуальным
.
  07.11.19 14:56
Приставы взыскивают с Ярмольника более 800 тыс. руб. за ДТП с машиной ФСО
.
  07.11.19 14:08
Гидрометцентр пообещал москвичам теплые выходные
.
  07.11.19 13:19
Проекты шести новых кварталов реновации представят в Москве
.
  07.11.19 12:10
Более 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
.
  07.11.19 11:15
Собянин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной парада на Красной площади


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket