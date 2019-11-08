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08.11.19 16:08
Челябинский студент получил 10 лет колонии за заказное убийство
Преступление было совершено в сентябре прошлого года недалеко от "Митрофановского кладбища". Пособником в исполнении убийства выступила жена погибшего, которая указала место, где они будут находиться. Исполнитель прибыл к назначенному месту, несколько раз выстрелил в голову и спину мужчины, а затем скрылся на автомобиле.
До задержания обвиняемый успел получить третью часть обещанного вознаграждения.
"Суд признал 23-летнего местного жителя виновным по "з" ч. 2 ст.105 (убийство по найму) и ч. 2 ст.222 УК РФ (незаконное хранение и перевозка оружия)", - отмечает пресс-служба.
В ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину.
В пресс-службе облпрокуратуры агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что уголовное дело в отношении заказчиков преступления - жены и сына убитого, выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в Челябинском областном суде.
"Они обвиняются по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и перевозка оружия)", - сказали в пресс-службе.
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