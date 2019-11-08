Челябинский студент получил 10 лет колонии за заказное убийство

08.11.19 16:08

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Челябинска приговорил к десяти годам колонии строгого режима студента вуза, который за 400 тыс. рублей убил отца своего однокурсника, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года недалеко от "Митрофановского кладбища". Пособником в исполнении убийства выступила жена погибшего, которая указала место, где они будут находиться. Исполнитель прибыл к назначенному месту, несколько раз выстрелил в голову и спину мужчины, а затем скрылся на автомобиле.

До задержания обвиняемый успел получить третью часть обещанного вознаграждения.

"Суд признал 23-летнего местного жителя виновным по "з" ч. 2 ст.105 (убийство по найму) и ч. 2 ст.222 УК РФ (незаконное хранение и перевозка оружия)", - отмечает пресс-служба.

В ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину.

В пресс-службе облпрокуратуры агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что уголовное дело в отношении заказчиков преступления - жены и сына убитого, выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в Челябинском областном суде.

"Они обвиняются по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и перевозка оружия)", - сказали в пресс-службе.