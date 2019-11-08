Экс-глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана осужден на семь лет за хищение госсредств

08.11.19 16:27

© РИА Новости. Андрей Старостин

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Вахитовский районный суд Казани в пятницу вынес обвинительный приговор всем 23 обвиняемым по делу о хищении госсубсидий на поддержку предпринимательства, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Ключевой фигурант - бывший президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин - получил 7 лет колонии, его жена Марина - 6 лет колонии, подруга жены Вероника Мирзагалямова - 4 года колонии общего режима.

Еще 20 учредителей фирм, участвовавших в мошенничестве, приговорены к различным срокам: от 3 лет лишения свободы условно до 3,5 лет колонии общего режима.

"В сговоре с учредителями 20 фирм обвиняемые похитили в общей сложности порядка 22 млн рублей по поддельным договорам о предоставлении оборудования в лизинг. Кроме этого, им вменяется покушение на хищение еще 18,3 млн рублей, выделенных в рамках реализации программы субсидирования развития лизинга оборудования", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается также, что 24-й соучастник - член комиссии по рассмотрению вопросов выдачи субсидии в форме лизинг-грантов Тимур Аюпов - пошел на сделку со следствием и в июне 2019 года был осужден на 5 лет условно.

Как сообщалось, в апреле 2017 года Халиуллин был задержан по делу о хищении госсредств и отправлен под домашний арест.