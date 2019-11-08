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08.11.19 16:27
Экс-глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана осужден на семь лет за хищение госсредств
Ключевой фигурант - бывший президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин - получил 7 лет колонии, его жена Марина - 6 лет колонии, подруга жены Вероника Мирзагалямова - 4 года колонии общего режима.
Еще 20 учредителей фирм, участвовавших в мошенничестве, приговорены к различным срокам: от 3 лет лишения свободы условно до 3,5 лет колонии общего режима.
"В сговоре с учредителями 20 фирм обвиняемые похитили в общей сложности порядка 22 млн рублей по поддельным договорам о предоставлении оборудования в лизинг. Кроме этого, им вменяется покушение на хищение еще 18,3 млн рублей, выделенных в рамках реализации программы субсидирования развития лизинга оборудования", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается также, что 24-й соучастник - член комиссии по рассмотрению вопросов выдачи субсидии в форме лизинг-грантов Тимур Аюпов - пошел на сделку со следствием и в июне 2019 года был осужден на 5 лет условно.
Как сообщалось, в апреле 2017 года Халиуллин был задержан по делу о хищении госсредств и отправлен под домашний арест.
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