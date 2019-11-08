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08.11.19 16:53
РФ за 5 лет направит 50 млрд руб. на развитие газомоторного транспорта
"Правительство РФ приняло решение на ближайшую пятилетку о финансировании из федерального бюджета ключевых мероприятий по развитию газомоторного топлива до 50 млрд рублей, то есть по 10 млрд рублей в год". - сообщил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын на совещании по развитию рынка газомоторного топлива в пятницу в станице Павловская.
"В том числе, 3,5 млрд рублей планируется направить на субсидирование развития инфраструктуры по заправке компримированным газом, 700 млн рублей - на субсидирование переоборудования техники, 800 млн рублей - на субсидирование развития инфраструктуры сжиженного природного газа. до 5 млрд рублей - на закупку нового транспорта на газомоторном топливе", - сказал он.
По словам Инюцына, задача на эти пять лет - "утроить количество газовых автозаправок с нынешних 400 до 1,3 тыс. и транспорта с 120 тыс. до более чем 200 тыс."
На первом этапе правительством определено 27 регионов, где будет развиваться рынок ГМТ с федеральным софинансированием, в том числе четыре региона ЮФО - Краснодарский край, Ростовская область, Адыгея, Волгоградская область.
В этом году в Южном федеральном округе ожидается ввод 23 АГНКС.
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