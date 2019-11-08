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Приговор шестерым фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир" из Крыма огласят 12 ноября

Фото со страницы Эдема Семедляева в соцсети
8 ноября. Interfax-Russia.ru - Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) назначил дату оглашения приговора по делу шестерых жителей Крыма, обвиняемых в участии в деятельности ялтинской ячейки запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" и покушении на захват власти в стране.

Оглашение приговора назначено на 10:00 мск вторника, 12 ноября, сообщает пресс-служба суда в пятницу.

Прокурор 11 октября в ходе прений попросил назначить шестерым обвиняемым длительные сроки лишения свободы - от 13,5 до 20,5 лет.

На скамье подсудимых - Муслим Алиев, Инвер Бекиров, Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук, Арсен Джеппаров и Рефат Алимов.

Первым двум вменяют ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ч. 1 ст. 30, статью 278 УК России (покушение на насильственный захват власти).

Остальным - часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности признанной в РФ террористической организации) и также ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ.

Шестеро крымчан были задержаны в феврале-апреле 2016 года. Обвиняемые в суде отрицали свою вину.

"Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда России с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в РФ. Главная цель "Хизб ут-Тахрир" ("Исламской партии освобождения") - халифат - теократическое государство, объединяющее весь исламский мир.

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