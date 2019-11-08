В Ингушетии выберут склепы, нуждающиеся в срочной реставрации

08.11.19 17:03

© РИА Новости. Валерий Мельников

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Специалисты Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника Ингушетии начали исследование в древних поселениях для выявления склеповых сооружений в горах, нуждающихся в восстановлении в первоочередном порядке, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель учреждения.

"Мониторинг склеповых сооружений проводится в древних ингушских селениях Герите, Къоале, Нижний и Верхний Б1арах, в результате которого определят техническое состояние включенных в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ ", - сказал собеседник агентства.

Прежде всего, акты составляются на те объекты, которые требуют срочных безотлагательных противоаварийных работ. Исследователи сформируют список таких древних построек.

При этом мониторинг подразумевает осуществление сбора общих сведений об объекте, в том числе о виде, категории, местонахождении, возрасте постройки, площади и этажности, а также о ранее проведенных работах по сохранению, архитектурно-конструктивных, декоративных элементах, наличии живописи.

Как сообщила агентству доктор исторических наук, этнограф Зейнеп Дзарахова, высокогорное поселение Барах лежало в верховьях Доархе, на горе Бархой-лоам, у подножия скал. К Бараху ведут различные тропы, в том числе и очень крутые. Наиболее удобная начинается от храма Тхаба-Ерды и ведёт всё выше и выше.

"Вдоль опушки некогда священного леса поднимаемся к развалинам башенных строений "Къона Б1арах" (поздний Барах, нижний Барах). Жилые башни этого комплекса соединялись оборонительной стеной. В сохранившихся стенах фиксируются сводчатые проёмы, хозяйственные и оборонительные ниши, узкие бойницы для стрельбы из ручного оружия и наблюдения, линейные петроглифы", - отметила Дзарахова.

По данным ингушского этнографа, появление "Къона Б1арах" совпадает со временем смены религиозных взглядов, что подтверждается мусульманскими кладбищами, занимающими здесь большое пространство, и солнечным могильником, расположенным в окружении надмогильных камней исламской культуры.

Огромное пространство между древним и поздним Барахом сохранило следы земледелия в виде скученных и уже заросших травой камней, собранных некогда с полей.

Согласно версии одного из сказителей, своё название "Б1арах" селение получило от сочетания слов "б1аь баьре" (100 всадников). При этом "баьре" предполагало всадника, способного вступить в сражение сиюминутно, имеющего с собой провизию на несколько дней.

"Къаьна Б1арах" (древний Барах, верхний Барах) занимал удобное место для обозрения. Оттуда открывается широкая панорама ущелий и горных сёл, вид на дорогу, ветка которой уходила через Барах к замковому укреплению Цори. Таким образом, Барах с севера и Цори с востока занимали стратегические места и несли функции охраны, прикрывая горную Ингушетию.