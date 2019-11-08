Министр строительства Ставрополья арестован за злоупотребление полномочиями

08.11.19 17:18

Фото пресс-службы следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Районный суд Ставрополя арестовал задержанного по делу о злоупотреблениях министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Ходатайство следователя СКР об избрании министру строительства и архитектуры Ставропольского края меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено судом", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе райсуда агентству "Интерфакс-Юг" уточнили, что Когарлыцкий арестован до 6 января 2020 года включительно.

Как сообщалось, министр строительства и архитектуры Ставрополья Алексей Когарлыцкий задержан в рамках возбужденного против него уголовного дела по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм, которая по госконтракту занимается строительством легкоатлетического манежа. В частности, были оплачены невыполненные работы: монтаж вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола. Кроме того, следствие утверждает, что стоимость материалов была значительно завышена. В СК также подсчитали причиненный государству ущерб, который составил более 14 млн рублей.