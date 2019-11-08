Абрамович профинансирует парк покорителей космоса на месте приземления Гагарина под Саратовом

08.11.19 17:19

© РИА Новости. И.Снегирев

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Уникальный мемориально-образовательный комплекс под открытым небом появится на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области до конца 2027 года, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в регион.

"Парк покорителей космоса", как ожидается, объединит летний детско-юношеский спортивный лагерь "Звездный городок", культурно-образовательный парк "Поехали", многофункциональный центр "Буран", планетарий, обсерваторию, фестивальную площадь и открытый кинотеатр.

Планируется, что в рамках первого этапа реализации проекта, в 2020-2021 годах, в частности, будет создан новый архитектурный ансамбль вокруг стелы и памятника Юрию Гагарину, установленному в 1981 году.

Кроме того, будет обустроен велопешеходный маршрут от места приземления спускаемого аппарата космического корабля "Восток-1" до автодороги "Энгельс-Волгоград", проложен маршрут "108 минут" (столько длился космический полет Гагарина - ИФ) с интерактивным наполнением от автодороги до стелы.

Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнёрства.

Инвестором парка согласился выступить Роман Абрамович, который родился в Саратове, отметил Володин.

"Мы сможем создать проект беспрецедентный и самый лучший", - заявил спикер.

В свою очередь губернатор Валерий Радаев сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье, что 60-летие полета в космос - "реальный стимул радикально видоизменить и обогатить объект".

"Планы - ясны, вынашиваем мы их не первый год. Цель также очевидна. Объект, посвященный космосу и Юрию Гагарину, в разы повысит статус региона и его привлекательность не только для туристов, но и для самих саратовцев", - подытожил глава региона.

Первый космонавт планеты учился в Саратове в аэроклубе ДОСААФ. Здесь он совершил свой первый самостоятельный полет на самолёте Як-18.

12 апреля 1961 года космический корабль "Восток-1", пилотируемый Гагариным, стартовал с космодрома Байконур. Спускаемый аппарат приземлился в Энгельсском районе Саратовской области.