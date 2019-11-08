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08.11.19 17:19
Абрамович профинансирует парк покорителей космоса на месте приземления Гагарина под Саратовом
"Парк покорителей космоса", как ожидается, объединит летний детско-юношеский спортивный лагерь "Звездный городок", культурно-образовательный парк "Поехали", многофункциональный центр "Буран", планетарий, обсерваторию, фестивальную площадь и открытый кинотеатр.
Планируется, что в рамках первого этапа реализации проекта, в 2020-2021 годах, в частности, будет создан новый архитектурный ансамбль вокруг стелы и памятника Юрию Гагарину, установленному в 1981 году.
Кроме того, будет обустроен велопешеходный маршрут от места приземления спускаемого аппарата космического корабля "Восток-1" до автодороги "Энгельс-Волгоград", проложен маршрут "108 минут" (столько длился космический полет Гагарина - ИФ) с интерактивным наполнением от автодороги до стелы.
Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнёрства.
Инвестором парка согласился выступить Роман Абрамович, который родился в Саратове, отметил Володин.
"Мы сможем создать проект беспрецедентный и самый лучший", - заявил спикер.
В свою очередь губернатор Валерий Радаев сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье, что 60-летие полета в космос - "реальный стимул радикально видоизменить и обогатить объект".
"Планы - ясны, вынашиваем мы их не первый год. Цель также очевидна. Объект, посвященный космосу и Юрию Гагарину, в разы повысит статус региона и его привлекательность не только для туристов, но и для самих саратовцев", - подытожил глава региона.
Первый космонавт планеты учился в Саратове в аэроклубе ДОСААФ. Здесь он совершил свой первый самостоятельный полет на самолёте Як-18.
12 апреля 1961 года космический корабль "Восток-1", пилотируемый Гагариным, стартовал с космодрома Байконур. Спускаемый аппарат приземлился в Энгельсском районе Саратовской области.
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