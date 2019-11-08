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08.11.19 17:38
Банкоматы, отделения и онлайн-банк Сбербанка работают со сбоями
В пресс-службе Сбербанка уточнили, что сбой коснулся также устройств самообслуживания и отделений банка.
"В настоящее время у некоторой части клиентов банка могут возникать трудности при проведении операций с вкладами в системе "Сбербанк-онлайн", устройствах самообслуживания и ВСП (внутренних структурных подразделениях - ИФ). Наши специалисты уже работают над исправлением ситуации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.
Клиенты не могут зайти в мобильный банк и в онлайн-банк с компьютера, соответственно, невозможно через эти каналы осуществить перевод или узнать размер остатков по счетам, сообщили "Интерфаксу" владельцы карт Сбербанка.
"Сейчас могут возникать трудности со входом в "Сбербанк-онлайн". Пожалуйста, попробуйте позднее", - сообщил автоответчик на "горячей линии" банка.
Согласно данным сайта Downdetector, проблемы в работе банка начались после 16:00 мск.
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