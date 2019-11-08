Банкоматы, отделения и онлайн-банк Сбербанка работают со сбоями

08.11.19 17:38

© РИА Новости. Евгений Одиноков

8 ноября. Interfax-Russia.ru - В работе онлайн-банка и мобильного приложения Сбербанка наблюдается сбой, сообщили "Интерфаксу" три клиента банка.

В пресс-службе Сбербанка уточнили, что сбой коснулся также устройств самообслуживания и отделений банка.

"В настоящее время у некоторой части клиентов банка могут возникать трудности при проведении операций с вкладами в системе "Сбербанк-онлайн", устройствах самообслуживания и ВСП (внутренних структурных подразделениях - ИФ). Наши специалисты уже работают над исправлением ситуации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Клиенты не могут зайти в мобильный банк и в онлайн-банк с компьютера, соответственно, невозможно через эти каналы осуществить перевод или узнать размер остатков по счетам, сообщили "Интерфаксу" владельцы карт Сбербанка.

"Сейчас могут возникать трудности со входом в "Сбербанк-онлайн". Пожалуйста, попробуйте позднее", - сообщил автоответчик на "горячей линии" банка.

Согласно данным сайта Downdetector, проблемы в работе банка начались после 16:00 мск.