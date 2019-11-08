Парламент Ленобласти принял в первом чтении закон о выдаче многодетным земельного капитала

08.11.19 17:42

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 ноября. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Ленинградской области приняло в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление земельного капитала семьям с тремя и более детьми.

Как передал корреспондент "Интерфакса", на заседании в пятницу было отмечено, что такую меру поддержки предполагается ввести взамен выдачи семьям бесплатно в собственность земельного участка.

Председатель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом Эдуард Салтыков подчеркнул, что инициатива поможет снизить социальную напряженность среди многодетных семей, ожидающих земельный участок слишком долго.

"Для альтернативы мы вносим законопроект о возможности предоставления земельного сертификата. Что касается размера, предположительно - 350 тысяч рублей", - сказал Салтыков.

На средства земельного капитала семьи смогут приобрести землю в регионе для жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства или садоводства. Размер капитала устанавливается областным законом о бюджете. Также за гражданами закрепляется право выбора между получением денег или участка.

Законопроект был поддержан депутатами единогласно.

Спикер Заксобрания Сергей Бебенин в свою очередь отметил, что принятая инициатива дает многодетным семьям дополнительный инструмент и возможность выбора.

"Стоимость земли в разных муниципальных образованиях разная. Земельный сертификат позволит многодетной семье приобрести участок в любом районе Ленинградской области, как у государства, так и у частного лица. Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы присутствовала и инфраструктура. Участки должны быть обеспечены дорогой общего пользования", - подчеркнул Бебенин.