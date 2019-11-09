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09.11.19 20:31
Путин призвал создать в РФ максимальную свободу для бизнеса в сфере ИИ
"Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты", - сказал Путин, выступая в субботу на конференции Сбербанка по искусственного интеллекту.
Президент отметил, что такие люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку, что "могут добиться успеха и добиться успеха именно здесь - у нас в России".
"В том числе предстоит выстроить удобный, эффективный механизм венчурного финансирования и, конечно, нужно снять барьеры в технологическом регулировании, законодательные ограничения", - отметил Путин.
Президент подчеркнул, что необходимо "дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать, подчас, надуманные преграды для их использования".
При этом, по словам Путина, "нужно гарантировать безопасность соблюдения интересов и прав граждан".
"Разумеется, и мы все это понимаем, здесь грань очень тонкая, нужно найти этот баланс - между раскрытием максимально информации и правами людей на защиту этой информации, там, где они считают, что это защита должна быть обеспечена", - отметил глава государства.
По словам президента, систему искусственного интеллекта способны создавать и капитализировать только интеллектуально подготовленные люди.
"Нам необходимо кратно увеличить объем и качество подготовки программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов обработки данных. Отечественные вузы и колледжи должны занимать лидирующие позиции в области искусственного интеллекта. Предстоит также вырастить целое поколение профессионалов, которые смогут в полной мере раскрыть, использовать потенциал технологии искусственного интеллекта", - отметил Путин.
По мнению президента, технологии искусственного интеллекта позволят повысить прозрачность бюрократических процедур, что очень важно для устойчивости общества.
"Потенциал применения технологий искусственного интеллекта огромен. Крайне важно, что технологии искусственного интеллекта позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюрократических машин, кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур, что чрезвычайно важно для устойчивости общества. Потому что только в этом случае люди будут видеть, что и как делает власть и чем она руководствуется при принятии тех или иных решений", - заявил Путин на конференции по искусственному интеллекту в субботу в Москве.
Эти возможности, по его словам, необходимо нацелить на решение проблем конкретного человека и в конечном счете изменить качество и облик всей системы госуправления.
"Это - важнейшее условие решения тех масштабных задач, которые стоят перед нашей страной, перед Россией", - сказал Путин.
Он напомнил, что в национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта определены задачи в этой области на предстоящее десятилетие.
"Сейчас важно как можно быстрее действовать, объединяя усилия государства, профессионального сообщества, бизнеса, воплощать планы в конкретные решения, инновации, конкурентные востребованные продукты", - сказал Путин.
Россия способна и должна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, подчеркнул Путин.
Развитие всех сфер, в том числе сферы обороноспособности, в том числе зависит от успехов в области искусственного интеллекта, напомнил президент.
"Искусственный интеллект - ресурс колоссальной силы, кто будет владеть им, тот вырвется далеко вперед, приобретет огромные конкурентные преимущества", - сказал Путин.
Искусственный интеллект оказывает все большее воздействие на повседневную жизнь людей.
"Сейчас во всем мире разворачивает дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта, это очень важная тема. И предлагаю профессиональному сообществу, компаниям, подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом", - сказал Путин.
Главная цель - это устойчивое гармоничное развитие и новые возможности для людей, подчеркнул Путин.
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