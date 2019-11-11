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11.11.19 06:32
Пожароопасный режим введен в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
"Напряженная пожароопасная обстановка в Приморье стала основанием для введения особого режима на "Земле леопарда", - сообщила в понедельник пресс-служба нацпарка.
Для защиты дальневосточных леопардов и амурских тигров от пожара специалисты проложили более 250 км минерализованных полос, в полную готовность приведен инспекторский состав, а посещение нацпарка вне турмаршрутов временно запрещено.
Отмечается, что лесные пожары и палы возникают из-за неосторожного обращения с огнем либо умышленных поджогов сухой травы и становятся одной из причин сокращения мест обитания редких животных.
Национальный парк "Земля леопарда" создан в 2012 году на площади 282 тыс. га в Приморье для сохранения редчайших дальневосточных леопардов. В его состав вошел заповедник "Кедровая падь". Животный мир нацпарка богат и разнообразен. Здесь на границе России, Китая и Северной Кореи отмечена максимальная концентрация фауны во всей Северо-Восточной Азии. На заповедной территории встречаются амурские тигры и дальневосточные леопарды, охрана которых имеет международное значение.
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