Пожароопасный режим введен в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье

11.11.19 06:32

© РИА Новости. Владимир Коцюба-Белых

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Особый пожароопасный режим из-за угрозы лесных пожаров введен в нацпарке "Земля леопарда" на юго-западе Приморского края.

"Напряженная пожароопасная обстановка в Приморье стала основанием для введения особого режима на "Земле леопарда", - сообщила в понедельник пресс-служба нацпарка.

Для защиты дальневосточных леопардов и амурских тигров от пожара специалисты проложили более 250 км минерализованных полос, в полную готовность приведен инспекторский состав, а посещение нацпарка вне турмаршрутов временно запрещено.

Отмечается, что лесные пожары и палы возникают из-за неосторожного обращения с огнем либо умышленных поджогов сухой травы и становятся одной из причин сокращения мест обитания редких животных.

Национальный парк "Земля леопарда" создан в 2012 году на площади 282 тыс. га в Приморье для сохранения редчайших дальневосточных леопардов. В его состав вошел заповедник "Кедровая падь". Животный мир нацпарка богат и разнообразен. Здесь на границе России, Китая и Северной Кореи отмечена максимальная концентрация фауны во всей Северо-Восточной Азии. На заповедной территории встречаются амурские тигры и дальневосточные леопарды, охрана которых имеет международное значение.