Более 4 тыс. жителей иркутского Шелехова остались без тепла и горячей воды из-за аварии

11.11.19 06:38

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения произошло утром в понедельник в 44 жилых домах и трех социальных объектах в городе Шелехове Иркутской области, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

"В этих домах проживают 4 тыс. 349 человек", - говорится в сообщении.

Информация об аварии поступила в 07:45 местного времени (02:45 мск).

Проводятся восстановительные работы. От МЧС отправлена оперативная группа, в составе трех человек и одной единицы техники.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Шелехове сейчас составляет минус 11 градусов Цельсия.