Режим ЧС ввели в алтайском Бийске из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации

11.11.19 07:33

© РИА Новости. Александр Шмаков

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Из-за ухудшения санитарной ситуации в Бийске (Алтайский край) введен режим ЧС, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре мэрии города.

"Распоряжение о введении режима ЧС уже подписано, он введен с 00:00 местного времени 11 ноября. Такие меры пришлось принять из-за мусорной ситуации в городе и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что причиной произошедшего стало большое обилие мусора в городе из-за взаимодействия регионального оператора, который работает в городе и распорядителей бийского полигона в части размещения отходов.

В условиях ЧС городское управление ЖКХ заключит контракты на проведение работ по уборке мусора.

"Пока неизвестно, на какой период времени введен ЧС", - подчеркнули в пресс-центре.