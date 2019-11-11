Почти 1,8 тыс. деревьев высадят около станций столичного метро и МЦД

11.11.19 09:03

Фото с официального сайта мэра Москвы

11 ноября. Interfax-Russia.ru - В рамках улучшения пешеходной и транспортной доступности ряда московских территорий до конца года планируется высадить почти 1,8 тыс. деревьев и 8,2 тыс. кустарников, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"На данный момент около 50% деревьев и кустарников уже высажено", - подчеркнул заммэра.

Бирюков пояснил, что работы по озеленению пройдут рядом с новыми станциями метро, МЦД (Московские центральные диаметры), промышленными предприятиями, спортивными школами, по линии новых автобусных маршрутов в новой Москве.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что наибольшее количество деревьев высадят в Юго-Восточном административном округе. Более 800 саженцев различных пород появятся у станции метро "Некрасовка", на проспекте Защитников Москвы, в скверах на улицах Покровская и Маресьева.

Больше всего кустарников, около 3,5 тыс., запланировано высадить в Северо-Восточном административном округе.

Ранее сообщалось, что порядка 1,2 тыс. деревьев-крупномеров высадят этой осенью и в начале зимы на столичных территориях, вошедших в программу комплексного благоустройства. Это Рождественка и Остоженка, улица Школьная и переулки в районе Патриарших прудов, Озерковская и Овчинниковская набережные, "театральный квартал" в районе улицы Чаплыгина.

Новые деревья также украсят район Киевского вокзала, появятся на Центральном проспекте в Зеленограде, в проезде Соломенной Сторожки и на Шипиловской улице, где благоустраивают сквер, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.