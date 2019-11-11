|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
11.11.19 09:12
Современную модельную библиотеку за 11 млн руб. открыли в Бурятии по нацпроекту
"В здании был выполнен капитальный ремонт, приобретено компьютерное оборудование, укомплектован библиотечный фонд и мебель. Общий объем финансирования составил более 11 млн рублей, в том числе около 10 млн рублей в рамках национального проекта "Культура", - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Отмечается, что сметная стоимость переоборудования кинозала в доме культуры составила 5 млн руб.
Подобные библиотеки есть еще в пяти населенных пунктах республики. В них новый библиотечный фонд, интерактивные доски,современное оборудование.
Как сообщалось, нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Проект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". В 2019-2024 годы на него планируется выделить 113,5 млрд рублей.
Бурятия получит 62,8 млн руб. в 2020 году на капитальный ремонт 14 сельских домов культуры и 10 районах республики.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket