Современную модельную библиотеку за 11 млн руб. открыли в Бурятии по нацпроекту

11.11.19 09:12

Фото с сайта новаябиблиотека.рф

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Современную модельную библиотеку стоимостью более 11 млн руб. открыли в селе Кижинга Бурятии по нацпроекту "Культура".

"В здании был выполнен капитальный ремонт, приобретено компьютерное оборудование, укомплектован библиотечный фонд и мебель. Общий объем финансирования составил более 11 млн рублей, в том числе около 10 млн рублей в рамках национального проекта "Культура", - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Отмечается, что сметная стоимость переоборудования кинозала в доме культуры составила 5 млн руб.

Подобные библиотеки есть еще в пяти населенных пунктах республики. В них новый библиотечный фонд, интерактивные доски,современное оборудование.

Как сообщалось, нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Проект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". В 2019-2024 годы на него планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Бурятия получит 62,8 млн руб. в 2020 году на капитальный ремонт 14 сельских домов культуры и 10 районах республики.