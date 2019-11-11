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11.11.19 09:14

Восемь уроженцев Иркутской области осуждены за мошенничество с маткапиталом

© РИА Новости. Алексей Никольский
11 ноября. Interfax-Russia.ru - Усольский городской суд Иркутской области приговорил к реальным и условным срокам лишения свободы восемь уроженцев города Усолья-Сибирского за серию мошенничеств с материнским капиталом на 36 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"Двум из них назначено наказание в виде 5 лет и 3,5 лет в колонии общего режима. Один осужденный получил 2 года лишения свободы условно, но попал под амнистию и освобожден от исполнения наказания. Остальные - от 2 до 3 лет лишения свободы в колонии общего режима условно", - говорится в сообщении.

Установлено, что осужденные размещали в городах и поселках региона объявления об оказании помощи в обналичивании маткапитала. Они подыскивали собственников жилья и уговаривали их заключить мнимые договоры купли-продажи без фактической передачи денег и квартир и домов. Полученные средства перераспределялись между членами группы и владельцами сертификатов.

Всего незаконно обналичено 94 сертификата. Ущерб Пенсионному фонду РФ составил 36 млн рублей.

Подсудимые признаны виновными в мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения, и совершенном организованной группой, согласно ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ.

"Свою вину в совершении преступлений подсудимые признали, однако с организацией преступной группы не согласились", - сказано в пресс-релизе.

Все осужденные - уроженцы Усолья-Сибирского, двое из них еще до раскрытия преступлений переехали в другие регионы страны.

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