Работодателей Дальнего Востока освободят от взносов в ПФР на членов студотрядов

11.11.19 09:22

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Участников строительства крупных объектов по госпрограммам и нацпроектам на Дальнем Востоке освободят от уплаты налогов в Пенсионный фонд за привлеченных к работах членов студенческих отрядов, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК).

"Работодатели будут освобождаться от уплаты налоговых сборов на обязательное пенсионное страхование за работников-членов студотрядов", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы сотрудничество со студотрядами было максимально выгодным для работодателей, их привлечение будут закладывать в смету строительства.

Отмечается, что работодатель будет обеспечивать переезд, проживание и заработную плату участникам студотрядов.

На Дальнем Востоке зарегистрировано восемь региональных отделений Российских студенческих отрядов, их численность около шесть тысяч человек.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству совместно с властями регионов Дальнего Востока при участии молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" определить перечень объектов, которые нужно построить на территории Дальневосточного федерального округа, и в смету строительства которых заложат средства на ежегодное привлечение студенческих отрядов.