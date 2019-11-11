Рейсы в Москву задерживаются из-за тумана в аэропорту Воронежа

11.11.19 09:27

© РИА Новости. Илья Питалев

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Туман стал причиной задержки двух авиарейсов из Воронежа в Москву утром в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Воронежа.

"У нас туман. Но погода уже проясняется, только два рейса задержаны", - сказал собеседник агентства.

В частности, запланированный на вылет в 10:20 мск рейс авиакомпании S7 (Домодедово) задержан до 11:10 мск. Рейс "Аэрофлота" (Шереметьево) будет отправлен вместо 11:10 мск в 13:35 мск.