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11.11.19 09:34

Более 50 горняков в Кузбассе не вышли на работу из-за долгов по зарплате

© РИА Новости. Павел Лисицын
11 ноября. Interfax-Russia.ru - Более 50 горняков шахтоучастка "Октябрьский" (Кемеровская область, работает в составе шахты "Заречная", которая находится в конкурсном производстве) уведомили руководство о том, что не будут выходить на работу до погашения долгов по зарплате.

В ООО "Угольная компания "Полысаевская" (с лета 2018 года занимается выводом шахты из кризиса) агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что 53 горняка "решили реализовать право, данное им трудовым кодексом и уведомить о невыходе на работу со следующего (завтрашнего - ИФ) дня". Всего на шахтоучастке работает 1,023 тыс. человек.

"Это (невыход 53 человек на работу - ИФ) никак не снизит обеспечение безопасности шахты, но повлечет за собой снижение выполнения плана по добыче и проходке", - сообщили в "Полысаевской".

По собственным данным компании, задолженность по зарплате за сентябрь перед 1,023 тыс. работниками "Октябрьского" составляет 13,767 млн рублей.

Шахта "Заречная" добывает уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках сократились со $120 за 1 тонну угля в июле 2018 года до $66/тонна - в августе-сентябре 2019 года.

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