11.11.19 10:52

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

11 ноября. Interfax-Russia.ru - "Россети" намерены консолидировать 100% электросетевых активов в Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов журналистам в пятницу в Ижевске в рамках "круглого стола "Энергетический комплекс и электросетевое хозяйство - цифровая трансформация", который проводит комитет по энергетике Госдумы РФ.

"Впереди у нас (совместно с "Россетями") - амбиции консолидировать все 100% электросетевого актива республики", - сказал Бречалов.

При этом он не уточнил, какие именно активы намерены приобрести "Россети".

Глава Удмуртии в ходе "круглого стола" отметил, что "Россети" уже консолидировали более 80% электросетевых активов в регионе.

В пресс-службе "Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго" агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что на территории республики работает порядка 40 территориальных сетевых организаций, владеющих электросетевыми активами.

Ранее сообщалось, что "Россети" приобрели имущество Ижевских и Воткинских электросетей в Удмуртии.