Кировская область привлечет кредиты на 1,6 млрд рублей

11.11.19 10:57

© РИА Новости. Михаил Фомичев

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Кировской области привлечет в Сбербанке невозобновляемые кредитные линии с общим лимитом 1,6 млрд рублей, следует из документации в системе "СПАРК-Маркетинг".

Сбербанк признан победителем двух аукционов - на право открытия региону линии с лимитом 1 млрд рублей и линии на 400 млн рублей. Предложенные цены контрактов составили 216,075 млн рублей (начальная - 225 млн рублей, или 7,5% годовых) и 87,39 млн рублей (90 млн рублей, или 7,5% годовых) соответственно.

В этих аукционах также участвовал банк "ФК Открытие".

Также Сбербанк стал единственным участником аукциона на право открытия кредитной линии на 200 млн рублей. Аукционная комиссия признала заявку соответствующей всем требованиям и приняла решение заключить с банком контракт. Начальная цена соответствовала ставке 7,5% годовых (45 млн рублей).

Срок действия всех кредитов - 3 года, срок предоставления траншей - с момента заключения контракта по 31 декабря 2019 года включительно.

Кредитные ресурсы привлекаются для финансирования дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств региона.

Ранее сообщалось, что еще два аукциона на право предоставления Кировской области трехлетних невозобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей и 400 млн рублей намечены на 13 ноября. Начальная цена соответствует ставке 7,5% годовых.

С учетом внесенных в конце сентябре изменений доходы бюджета региона на 2019 год утверждены в объеме 58 млрд 475,1 млн рублей, расходы - 59 млрд 33,6 млн рублей, дефицит - 558,4 млн рублей (0,95% от расходов).

Госдолг Кировской области на 1 октября 2019 года составил 25,067 млрд рублей, в том числе бюджетные кредиты - 18,756 млрд рублей (74,8% в структуре госдолга), коммерческие кредиты - 6,312 млрд рублей (25,2%), государственные ценные бумаги - 1 тыс. рублей.