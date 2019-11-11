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11.11.19 11:01

Большинство россиян по-прежнему предпочитают платить наличными

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
11 ноября. Interfax-Russia.ru - Почти 90% россиян предпочитают расплачиваться наличными, от расчета таким способом полностью отказались только 2% граждан, следует из опроса "Левада-Центр", опубликованном на сайте организации в понедельник.

"Согласно данным исследования, наличные деньги остаются наиболее часто используемым средством оплаты (им пользуются 89% опрошенных россиян). Далее следуют дебетовые карты (ими пользуются 58% респондентов), кредитные карты (15%) и бонусные программы (15%)", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что бесконтактными платежами при помощи мобильных телефонов пользуются 13% опрошенных, 11% переводят деньги продавцу и 6% имеют электронные кошельки.

"Около четверти опрошенных не используют безналичные средства оплаты покупок (26-28%). Среди россиян старшего возраста (55 лет и старше) доля таких респондентов составляет 42%. При этом только 2% россиян полностью отказались от наличных денег", - говорится в сообщении.

Там поясняется, что почти половина респондентов (45%) в возрасте до 40 лет предпочитают использовать безналичные способы оплаты в большинстве случаев. Также около половины опрошенных в высокодоходных группах и половина жителей Москвы чаще оплачивают свои расходы безналичными средствами, чем наличными.

"Молодые респонденты (до 25 лет) существенно чаще пользуются бесконтактными платежами (31%), переводом денег по номеру телефона (19%) и электронными кошельками (11%). Россияне в возрасте от 25 до 39 лет несколько чаще используют кредитные карты (21%)", - отмечается в сообщении.

Согласно опросу, более половины россиян (59%) обычно носят с собой до 1 000 рублей. Примерно треть россиян (32%) в среднем имеют при себе до 500 рублей в наличных. 28% россиян носят при себе сумму от 500 до 1 000 рублей в наличных деньгах. Более 1 000 рублей при себе носит треть россиян (32%).

При этом четверо из пяти опрошенных россиян тратят на повседневные покупки до 1 000 рублей в день.

По данным компании, опрос был проведен с 24 по 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

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