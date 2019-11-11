Столовую в Петербурге, где отравились 54 человека, закрыли на 37 суток

11.11.19 11:12

© РИА Новости. Виктор Толочко

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил деятельность столовой ООО "Лента" в связи с отравлением сотрудников на прошлой неделе.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы, деятельность столовой ООО "Лента" приостановлена на 37 суток, по 10 декабря.

ООО "Лента" - юридическое лицо центрального офиса компании, расположенного на улице Савушкина, 112. По этом адресу расположен гипермаркет "Лента", где на прошлой неделе было зафиксировано массовое отравление сотрудников в служебной столовой.

100% долей в ООО "Лента" владеет "Лента-2". Обе компании зарегистрированы в Санкт-Петербурге. В свою очередь "Лента-2" на 100% принадлежит компании Lenta Ltd, чьи GDR обращаются на Лондонской фондовой бирже.

Во вторник, 5 ноября, городское управление Роспотребнадзора сообщило, что с 3 по 5 ноября у 54 сотрудников ООО "Лента" выявили кишечную инфекцию, 26 заболевших были госпитализированы. У пострадавших диагностировали гастроэнтероколит, энтероколит, гастроэнтерит, энтерит. В среду, по данным управления, число госпитализированных достигло 39 человек. В четверг пресс-служба компании сообщила, что в общей сложности число пострадавших от отравления сотрудников превысило 100 человек.

В ходе проверки Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой "Ленты", где питание организовано по типу "шведский стол". В отношении столовой составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября. Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд для приостановления деятельности.

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На 30 сентября под управлением компании было 375 магазинов, в том числе 246 гипермаркетов и 129 супермаркетов.