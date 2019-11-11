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11.11.19 11:19
Почтальонов в Челябинской области защитят от собак ультразвуковыми отпугивателями
В первую очередь компактные приборы, работающие на расстоянии до десяти метров, получат сельские почтальоны и работники, которые обслуживают частный сектор в городе.
"Из-за отсутствия почтовых ящиков и звонков на воротах частных домов, почтальону приходится заходить во двор, многие хозяева не держат собак на привязи. Кроме того, бывают встречи со стаями бродячих собак", - отмечают в пресс-службе.
Прибор не причинит вреда животному, но заставит его держаться подальше, потому что издает высокочастотный звук, неприятный собачьему уху.
По сведениям пресс-службы, в области работает 2 тыс. 700 почтальонов, половина из них получат отпугиватели уже в этом году.
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