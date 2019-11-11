Почтальонов в Челябинской области защитят от собак ультразвуковыми отпугивателями

11.11.19 11:19

© РИА Новости. Алексей Куденко

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Почтальонов в Челябинской области обеспечат ультразвуковыми отпугивателями для защиты от нападений собак, сообщает пресс-служба регионального управления федеральной почтовой службы России в понедельник.

В первую очередь компактные приборы, работающие на расстоянии до десяти метров, получат сельские почтальоны и работники, которые обслуживают частный сектор в городе.

"Из-за отсутствия почтовых ящиков и звонков на воротах частных домов, почтальону приходится заходить во двор, многие хозяева не держат собак на привязи. Кроме того, бывают встречи со стаями бродячих собак", - отмечают в пресс-службе.

Прибор не причинит вреда животному, но заставит его держаться подальше, потому что издает высокочастотный звук, неприятный собачьему уху.

По сведениям пресс-службы, в области работает 2 тыс. 700 почтальонов, половина из них получат отпугиватели уже в этом году.