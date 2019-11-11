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11.11.19 11:24

Стелу в память о погибших в аварии детях-акробатах установили в Нефтеюганске

Фото с сайта правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
11 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Церемония открытия стелы в память о детях-акробатах, погибших в крупном ДТП в 2016 году, состоялась в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Стелу "Древо жизни" установили в минувшую субботу возле дворца спорта "Сибиряк", где занимались спортсмены.

Основой композиции высотой 3,5 метра стали дети, запечатленные в момент занятия спортивной акробатикой. В центре изображено символичное "дерево жизни".

Установку памятного знака инициировали родители погибших и пострадавших спортсменов.

"Горе, постигшее Югру в декабре 2016 года, безмерно. Оно не должно повториться. Мы должны сделать все, чтобы наши дети жили в безопасности. Этот памятник - дань памяти ушедшим юным спортсменам. Я хочу поблагодарить родителей, других активных горожан, жителей Югры, которые участвовали в создании этого памятного места", - приводятся в сообщении слова губернатора ХМАО Натали Комаровой, присутствовавшей на церемонии открытия стелы.

4 декабря 2016 года на автодороге Ханты-Мансийск - Тюмень столкнулись два грузовика и автобус, перевозивший воспитанников и тренеров школы спортивного резерва "Сибиряк". Юные спортсмены возвращались домой из Ханты-Мансийска с соревнований по спортивной акробатике. В результате аварии погибли 12 человек, в том числе 10 детей.

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