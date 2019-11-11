Бюджет ХМАО за 9 месяцев исполнен с профицитом 17,8% от доходов

11.11.19 11:28

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа в январе-сентябре 2019 года исполнен с профицитом в размере 32,7 млрд рублей, или 17,8% от доходов, следует из документа, опубликованного на сайте окружного правительства.

Доходы бюджета региона за 9 месяцев составили 184,1 млрд рублей, расходы - 151,4 млрд рублей.

Профицит бюджета образовался, в частности, в связи с ростом поступлений из бюджета Тюменской области в рамках программы "Сотрудничество" и увеличением доходов от размещения временно свободных средств бюджета на банковских депозитах.

Вместе с тем, как сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО, правительство региона в пятницу одобрило корректировки бюджета на 2019 год.

Так, доходы бюджета увеличены на 4,8% - до 249 млрд рублей, расходы - на 1,7%, до 262,5 млрд рублей. Дефицит бюджета снижен почти в 1,5 раза, до 13,5 млрд рублей. Таким образом, запланированный дефицит бюджета текущего года составит 5,1% от расходов.

Законопроект о внесении изменений в бюджет ХМАО будет рассмотрит на очередном заседании окружной думы.

Как сообщалось, с учетом предыдущих корректировок бюджет ХМАО на 2019 год был утвержден с доходами в размере 237,6 млрд рублей, расходы - 258 млрд рублей, дефицит - 20,4 млрд рублей, или 7,9% от расходов.