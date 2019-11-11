Ростовская область намерена привлечь кредитные линии на 8,8 млрд рублей

11.11.19 11:31

© РИА Новости. Владимир Трефилов

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Ростовской области 27 ноября проведет пять аукционов на право заключения контрактов по предоставлению невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 8,799 млн рублей.

Согласно данным системы "СПАРК-Маркетинг", планируется привлечь четыре кредитные линии с лимитом 2 млрд рублей каждая, еще одну с лимитом 799,259 млн рублей. Цены контрактов не должны превышать 470,795 млн рублей и 188,143 млн рублей соответственно (ставка - 8% годовых).

Кредитные лини привлекаются сроком до 25 ноября 2022 года. Цели кредитования в аукционной документации не уточняются.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 25 ноября.

Согласно изменениям, внесенным в октябре 2019 года, доходы бюджета Ростовской области на 2019 год предусмотрены в размере 184,2 млрд рублей, расходы - 195,876 млрд рублей, дефицит - 11,657 млрд рублей, или 6% расходов.

Верхний предел государственного внутреннего долга Ростовской области на 1 января 2020 года установлен в размере 33,8 млрд рублей.