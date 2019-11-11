Министр строительства Ставрополья уволен с поста "за утрату доверия"

11.11.19 11:38

© РИА Новости. Сергей Пятаков

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил министра строительства региона Алексея Когарлыцкого, арестованного по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщается на сайте правительства края.

Когарлицкий уволен с формулировкой "за утрату доверия".

"Хочу напомнить, что еще месяц назад на заседании антикоррупционной комиссии я однозначно предупреждал: если кто-либо из нашей управленческой команды будет обоснованно заподозрен в совершении коррупционных преступлений, то такой человек с нами работать не будет. С таким сотрудником мы немедленно расстаемся", - цитируются в сообщении слова Владимирова.

В сообщении отмечается, что губернатор уже представил нового министра строительства, на эту должность назначен Валерий Савченко, который ранее занимал пост начальника управления края по строительному и жилищному надзору.

Ранее сообщалось, что Когарлыцкий арестован судом до 6 января. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм, которая по госконтракту занимается строительством легкоатлетического манежа. В частности, были оплачены невыполненные работы: монтаж вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола. Кроме того, следствие утверждает, что стоимость материалов была значительно завышена. В СК также подсчитали причиненный государству ущерб, который составил более 14 млн рублей.