Минздрав ожидает роста заболеваемости гриппом в РФ к концу декабря

11.11.19 12:36

© РИА Новости. Максим Богодвид

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Рост заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к концу декабря, будет иметь среднюю интенсивность, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

На совещании президента с членами правительства в понедельник министр здравоохранения отметила, что в настоящее время "заболеваемость многократно ниже и эпидпорога, и предэпидемической базовой линии - на 98%". "Заболеваемость респираторными инфекциями, такими как ОРВИ, парагрипп, аденовирус, риновирус, тоже ниже на 25-27% эпидпорога", - сказала Скворцова.

По ее словам, "рост заболеваемости прогнозно придет ближе к концу декабря и будет иметь среднюю интенсивность".

"Ожидается прогноз, что повышение заболеваемости придет ближе к концу декабря и будет иметь среднюю интенсивность. Готовность в регионах полная. Росздравнадзор по поручению Минздрава проверил во всех регионах: есть двухнедельный несгораемый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Мобилизовано 100 тысяч коек инфекционных, проверены реанимационные отделения", - сказала Скворцова.

Она заверила, что во всех регионах есть "несгораемый" запас лекарственных аппаратов и средств индивидуальной защиты, проверены все реанимационные отделения в инфекционных стационарах.

"В целом мы готовы, и все необходимые мероприятия, чтобы ситуация не вышла за пределы обычной, сезонной, проведены. Держим ситуацию под контролем", - заявила Скворцова.

Она уточнила, что по данным 8 ноября в России привиты свыше 55 млн человек, что составляет более 38% населения страны. В это число входят более 16 млн детей и 129 тыс. беременных женщин. Кроме того, за счет средств работодателей привиты еще 4,3 млн человек.

Глава Минздрава также подчеркнула, что российская вакцина от гриппа, которая закупается за счет бюджетных средств, хорошо себя зарекомендовала и позволяет контролировать эпидемический процесс. Кроме того, Скворцова напомнила, что в июне в РФ зарегистрирована четырехвалентная отечественная вакцина от гриппа, которая отвечает "золотому стандарту" Всемирной организации здравоохранения и, как отметила министр, "имеет хороший экспортный потенциал".