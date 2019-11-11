Путин: при строительстве "Восточного" были похищены сотни миллионов рублей

11.11.19 14:40

© РИА Новости. Алексей Дружинин

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома "Восточный", где хищения так и не удалось прекратить полностью.

"Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов", - сказал он на совещании с членами правительства.

Путин заметил, что в свое время то же самое он говорил, применительно к другим крупным проектам, в том числе, строительству космодрома "Восточный".

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", - сказал глава государства в связи с этим.

По его словам, "уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят, но порядка там так и не удалось навести, как следует".

"Надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, работе в сфере ОПК с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же, как и контрольное управление президента", - подчеркнул Путин.

"Прошу проработать все эти вопросы и наладить действенный эффективный контроль за проведением закупок", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами позже уточнил, что на строительство космодрома "Восточный" был выделен 91 млрд руб., похищено 11 млрд руб., из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд рублей.

"Всего (при строительстве "Восточного") было похищено - установлено, что было похищено - 11 млрд руб. Возвращено 3,5 млрд руб.", - отметил Песков. "Всего в общем объеме на строительство "Восточного" было выделен 91 млрд руб. Из них освоено 66 млрд руб.", - сказал он.

В настоящий момент из 19 объектов не завершено строительство пяти, добавил Песков.

По его словам, "на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, потом они были объединены в 32 дела".

"Затем, на следующей стадии, СК выделил 21 уголовное дело и уже передал в суд", - продолжил Песков, добавив, что тогда было осуждено 18 человек. "Дополнительно восемь дел вело МВД. "Всего (по этому делу) осуждено 32 человека", - рассказал Песков.

На вопрос журналистов, ждать ли новых уголовных дел в связи со строительством космодрома "Восточный", Песков повторил: "Пять уголовных дел в работе у Следственного комитета".

Песков добавил, что "президенту был сделан комплексный доклад по "Восточному", который он привел в качестве иллюстрации".