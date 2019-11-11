Теплая пасмурная погода ожидает Петербург и Ленобласть на неделе

11.11.19 11:53

© РИА Новости. Алексей Даничев

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Теплая облачная погода с дождями и мокрым снегом ожидает Петербург и Ленобласть на наступившей неделе.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, температура воздуха по области ночью в первые дни недели составит от минус 1 до плюс 4 градусов, в ночь на четверг потеплеет до плюс 3-8 градусов. Днем в начале недели ожидается плюс 1-6 градусов, со среды потеплеет до плюс 5-10 градусов.

В Санкт-Петербурге ночью в начале недели температура составит плюс 2-4 градуса, во второй половине недели - плюс 4-6 градусов. Днем во вторник в городе будет плюс 2-4 градуса, в среду и четверг - плюс 7-9 градусов, далее ожидается небольшое похолодание.

В течение недели в Ленинградской области и Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с небольшим дождем, в первой половине недели местами с умеренным дождем. Утром и днем во вторник местами пройдет дождь с мокрым снегом.