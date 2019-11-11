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11.11.19 11:56

Коммунарскую линию метро продлят на шесть станций

© РИА Новости. Илья Питалев
11 ноября. Interfax-Russia.ru - На участке Коммунарской линии метро от станции "Коммунарка" до города Троицка планируется построить шесть новых станций, сообщили в понедельник в пресс-службе Москомархитектуры.

"Протяженность линии метрополитена от станции "Коммунарка" до конечной станции в город Троицк составит 14, 5 километра, здесь появятся порядка шести станций. Линия пройдет вдоль Калужского шоссе", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что этот вопрос еще будет обсуждаться с жителями.

По его словам, проектом предлагается размещение в Троицке одной станции, которая будет работать для пассажиров прилегающих районов города. К предпоследней станции "Ватутинки" организуют подвоз пассажиров из более удаленных зон новой Москвы.

"Чтобы трассировка рассматриваемой линии не осложнила жизнь людям, на отдельных участках она пройдет под землей. В частности, в районе города Троицка от Ватутинок линия пересечет Калужское шоссе, и далее протянется вдоль Октябрьского проспекта в подземном исполнении", - добавила начальник мастерской развития пассажирского транспорта Института Генплана Москвы Ольга Панкина.

Он подчеркнула, что это решение позволит линии выйти в створ проспекта, не задевая жилые дома.

В ведомстве добавили, что запуск Коммунарской линии метро позволит добраться из Троицка до центра Москвы за 40 минут. Таким образом, жители смогут сэкономить в дороге от 20 до 50 минут.

Новую станцию "Коммунарка" (рабочее название "Столбово") Коммунарской линии строят в поселении Сосенском в непосредственной близости от деревни Столбово. Ее открытие намечено на 2023 год.

Ранее сообщалось, что протяженность Коммунарской ветки метро превысит 30 км, на линии разместятся 16 станций. Ветка будет связана пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.

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