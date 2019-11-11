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11.11.19 12:41
Аэрозольные пушки установят на мусорном полигоне в Пушкино для устранения запаха
"Эти устройства будут связывать частицы сероводорода на молекулярном уровне и, соответственно, смогут нейтрализовать запах. Планируем установить более восьми объектов. Все они будут размещены таким образом, что смогут отсечь от зоны полигона село Царево и близлежащие СНТ, которые находятся в пределах пяти километров", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в рамках активной фазы рекультивации будут поэтапно перемещать отходы: их будут перекладывать с тела полигона небольшими участками в специально оборудованную чашу и засыпать грунтом.
Согласно контракту, рекультивация полигона ТКО "Царево" продлится до конца 2020 года.
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