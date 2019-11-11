Тайную жизнь обитателей нацпарка "Плещеево озеро" покажут на выставке в Ярославле

11.11.19 13:03

© РИА Новости. Сергей Гунеев

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Выставка "Жемчужина Залесья", посвященная растительному и животному миру национального парка "Плещеево озеро", откроется 29 ноября в Ярославском музее-заповеднике.

"Музейные экспонаты, фотографии, а также видеозаписи, сделанные с помощью фотоловушек, покажут посетителям тайную жизнь обитателей самых недоступных для человека уголков национального парка", - сообщает пресс-служба музея.

Гостям вернисажа, который будет открыт в отделе природы Ярославского края, предлагают познакомиться с растениями и животными национального парка.

Создатели выставки также хотят рассказать посетителям об истории создания нацпарка и его значении для науки и охраны природы, добавили в пресс-службе.

Национальный парк "Плещеево озеро" - природно-исторический комплекс площадью 24 тыс. квадратных метров в районе Переславля-Залесского (Ярославская область). На его территории произрастает 790 видов растений, а также живет 300 видов животных и 200 видов птиц. Многие из них занесены в Красную книгу России.