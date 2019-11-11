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11.11.19 13:03
Тайную жизнь обитателей нацпарка "Плещеево озеро" покажут на выставке в Ярославле
"Музейные экспонаты, фотографии, а также видеозаписи, сделанные с помощью фотоловушек, покажут посетителям тайную жизнь обитателей самых недоступных для человека уголков национального парка", - сообщает пресс-служба музея.
Гостям вернисажа, который будет открыт в отделе природы Ярославского края, предлагают познакомиться с растениями и животными национального парка.
Создатели выставки также хотят рассказать посетителям об истории создания нацпарка и его значении для науки и охраны природы, добавили в пресс-службе.
Национальный парк "Плещеево озеро" - природно-исторический комплекс площадью 24 тыс. квадратных метров в районе Переславля-Залесского (Ярославская область). На его территории произрастает 790 видов растений, а также живет 300 видов животных и 200 видов птиц. Многие из них занесены в Красную книгу России.
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