Детям из томской деревни будут преподавать язык, на котором говорят 44 человека

11.11.19 13:12

Фото пресс-службы Томской епархии Русской православной церкви

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Библиотекарь из деревни Ново-Шумилово в Тегульдетском районе Томской области Маргарита Кондюрина начнет преподавать школьникам почти утерянный чулымский язык, сообщает пресс-служба Томской епархии Русской православной церкви.

"На уроках она будет использовать русско-чулымское Евангелие от Марка, а также методические материалы и словари, которые ей предоставит лингвист Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) Валерия Лемская. Она работает вместе с нами над переводами Священного Писания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экземпляры перевода Евангелия от Марка на чулымский язык теперь есть в библиотеках Тегульдета и деревни Ново-Шумилово и у прихожан деревенского храма. "Близится к завершению перевод Евангелия от Матфея", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в марте 2019 года житель Тегульдетского района Томской области Василий Габов по одобрению совета Русской православной церкви в Москве перевел на чулымский язык Евангелие от Марка. На чулымском языке книга называется "Маркадын Чакшычут ёсь тилге шыйлылган".

По итогам переписи населения 2010 года (более актуальных данных нет) чулымским языком в России владело 44 человека.