РПЦ считает родителей виновниками интернет-зависимости своих детей

11.11.19 13:43

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

11 ноября. Interfax-Russia.ru - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов возложил на родителей ответственность за то, что их дети впали в зависимость от гаджетов.

"Молятся Господу: отврати моего ребенка от интернета, от игрушек... У меня всегда вопрос: а кто купил игрушки? "А он просил!" А бритву не просил поиграть?" - сказал отец Димитрий, отвечая на вопросы слушателей в эфире радио "Радонеж".

По его мнению, зависимость от интернета - болезнь, от которой нужно лечиться так же, как от игромании и прочих "маний". Священник не согласился с мнением, будто в наши дни эту зависимость преодолеть нельзя. "Требуются волевые усилия, потому что всегда начать курить труднее, чем бросить, или стать пьяницей гораздо легче, чем трезвенником", - заметил протоиерей, добавив, что появились врачи, которые занимаются этой проблемой.